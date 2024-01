Diritti civili | a che punto siamo e quali sono i buoni propositi dei partiti per il 2024?

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un sondaggio Ipsos del 2023 ha stimato che, rispetto alla popolazione intervistata, in Italia il 9% delle persone si definisce appartenente alla comunità LGBTQIA+. Questo significa che alle prossime elezioni europee che si terranno a giugno, 1 italiano su 10 andrà a votare per il rinnovo del Parlamento europeo scegliendo in base al proprio orientamento politico, ma anche con un’attenzione alla visione e alla progettualità che le varie forze propongono agli elettori in ambiti come l’orientamento sessuale e l’identità di genere, declinati nelle più reali e concrete necessità pratiche nella vita di queste persone. Ciancora temi che attendono di essere definiti e normati e a volte si ha l’impressione che le iniziative che vengono dibattute nel nostro parlamento dipendano solo da direttive e indicazioni – se non da richiami – in arrivo da Bruxelles, che spronano i ...