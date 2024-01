Dimezzamento del Bitcoin 2024 | i minatori prevedono i potenziali esiti della riduzione delle ricompense in BTC

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il prezzo delinfluenzerà in modo significativo l’impatto dell’attesissimosuinel. I principali operatori di mining dihanno evidenziato la necessità di efficienza per rimanere redditizi e operativi dopo ildel. Cointelegraph ha contattato diverse società di mining per analizzare gli effetti previsti deldelsul