Deputato Pozzolo | Pd e M5S | “Meloni chiarisca”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – Pd e M5S chiedono chiarezza sul caso che coinvolge ilEmanuele. Dalla pistola del parlamentare di Fratelli d’Italia è partito un colpo che, durante un veglione di Capodanno in Piemonte, ha provocato il ferimento di una persona, giudicata guaribile in 10 giorni. “Quando ho concluso il mio intervento sulla Manovra venerdì scorso dicendo che vorremmo i giovani avessero nelle loro mani il futuro, e non i fucili, pensavo alla scellerata proposta di un senatore di Fratelli d’Italia di farli imbracciare già ai sedicenni. Non potevamo immaginare che la passione per le armi del partito di Giorgiafosse tale che i deputati se le portano cariche alle feste di capodanno con i sottosegretari”, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Poi però succede che quell’arma finisce in mano a qualcuno, parte un colpo ...