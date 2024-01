Deputato di Fdi ferisce con un colpo di pistola il genero di uomo della scorta di Delmastro durante i festeggiamenti di Capodanno

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Undi Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, porta una– regolarmente detenuta – alla festa dialla quale è presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea. Parte une il proiettileildi un agente didel membro del governo. È tutto vero ed è accaduto nella notte a Rosazza, borgo in provincia di Biella, dove la sindaca è Francesca, sorella del sottosegretario. A confermarlo a La Stampa – che ha anticipato la notizia – è stato lo stesso, sostenendo di non essersi accorto di nulla. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

