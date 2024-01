Demeter | Il Risveglio di Dracula doveva mostrare Van Helsing e il vampiro in 5 versioni diverse

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il produttore e il make up artisti di: Ildihanno rivelato alcuni retroscena legati alla realizzazione del film.: Ildiavrebbe potuto portare sul grande schermo una versione molto diversa delproposto dal film horror. Alcune delle idee del regista André Øvredal sono infatti state modificate dopo alcune proiezioni usate come test. L'apparizione del cacciatore di vampiri Bradley J. Fischer, uno dei produttori del progetto: Ildi, ha dichiarato a SYFY Wire: "Abbiamo avuto molti diversi approcci alla storia, ma niente che fosse follemente differente rispetto al film che abbiamo proposto. Abbiamo avuto in realtà un finale diverso per un ...

Il film Demeter - Il risveglio di Dracula in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, RakutenTv, Google Play, ... (cinemaserietv)

: Ildi Dracula avrebbe potuto portare sul grande schermo una versione molto diversa del vampiro proposto dal film horror. Alcune delle idee del regista André Øvredal sono infatti ...... Totem Regno Unito, La zona d'interesse Spagna, La società della neve Tunisia, Four Daughters Ucraina, 20 Days in Mariupol Makeup e hairstyling Beau ha paura" Ildi Dracula Ferrari ...Il produttore e il make up artisti di Demeter: Il Risveglio di Dracula hanno rivelato alcuni retroscena legati alla realizzazione del film.Pare non sia attualmente in fase di sviluppo un sequel di Demeter – Il risveglio di Dracula, film arrivato nelle sale quest'anno ...