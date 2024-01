Delitto nello sport | Kiplagat ritrovato con un coltello nel collo | shock per l’atletica

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ecco la ricostruzione di quanto successo. Le indagini stanno cercando di approfondire la terribile vicenda: il mezzofondista ugandese si stava preparando per i prossimi impegni Il mondo delè sotto. La tremenda notizia è arrivata dal Kenya, dove il mezzofondista ugandese Benjaminè stato trovato morto. L’episodio è avvenuto alla periferia di Eldoret, il suo corpo è stato rinvenuto all’interno di una macchina. L’atleta, secondo quanto riporta l’Uganda Daily Monitor, è stato accoltellato: l’arma del, al momento del ritrovamento, era ancora conficcata nel suo. Il mezzofondista ugandese Benjaminè stato ucciso eall’interno di una macchina con unconficcato nel(Ansa ...

... la mattina dopo ne avrebbe mescolato una quantità maggioreyogurt, che la moglie ha ... Si dice che il movente delfosse un'altra donna! La donna avrebbe chiesto ad Andreas P. di scegliere ...Qui,scorso settembre, ha partecipato anche alla settimana della moda , durante la quale è ... "Ho visto un paio dei suoi film diretti da Hitchcock, il mio preferito è Ilperfetto . ...Coinquilino uccide l'altro in un progetto di coabitazione sociale a San Giovanni in Persiceto BOLOGNA, - Un passato complicato, di solitudini e disagio, vinto da qualche tempo dalla voglia di riscatto ...Un passato complicato, di solitudini e disagio, vinto da qualche tempo dalla voglia di riscatto, di riprendere in mano le proprie vite. Fino a ieri questo accomunava Andrea Beluzzi, 54 anni, e Frances ...