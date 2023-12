Dalla Spagna | Inter | il Siviglia piomba su Agoumé

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il pochissimo spazio trovato in questa stagione da Lucien Agoumè all'lo porterà presto lontano da Milano: stando a quanto...

Dalla Spagna riferiscono come il Bayern Monaco sia interessato a Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan (pianetamilan)

Il Milan vuole ingaggiare Matija Popovic a parametro zero per il Calciomercato di gennaio. Ecco le ultime news sul classe 2006 da 'Relevo' (pianetamilan)

Il Real Madrid è a caccia di rinforzi in difesa dopo l'infortunio di David Alaba e guarda in Serie A: secondo Cadena SER, le merengues... (calciomercato)

Dalla Spagna spunta una clausola "speciale" inserita e non resa pubblica nel rinnovo di contratto di Ancelotti col Real Madrid (itasportpress)

Dalla Spagna giungono voci secondo cui il Monaco starebbe accelera ndo per Thilo Kehrer, obiettivo di Calciomercato del Milan (pianetamilan)

... Italia, Bahrein, Canada, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e- siano sul punto di ...seconda guerra mondiale, sviluppò e mantenne una marina in grado di proiettare il potere ...Masua parte ha l'aver avuto qualche problemi fisico di troppo e una situazione di squadra ... Un passaggio di Leao in, sponda Barcellona , è dato a 6 volte la posta . Non tantissimo, se ...La Spagna femminile trionfa al Mondiale (LaPresse) Calciomercato.it Estate calda, specialmente quando una domenica assolata d’agosto Roberto Mancini decide di dimettersi dall’incarico da Commissario ...Cosa dobbiamo aspettarci dal calciomercato sull’asse Italia-Spagna con l’avvento del 2024 Mancano appena poche ore all’arrivo del nuovo anno, ma soprattutto all’apertura di una nuova finestra di calci ...