Dal tennis agli Europei fino alle Olimpiadi | i 10 eventi da non perdere nel 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Anno: anno bisestile. Anno olimpico. Dove per olimpico si intendono i Giochi, quelli veri. Non che a Tokyo non ci sia stato lo sport ai massimi livelli (vero Tamberi? Vero Jacobs?) ma è chiaro ...

Pausa dal tennis per Petra Kvitova , che ha annunciato di essere in dolce attesa . “Nel primo giorno del 2024 voglio augurarvi un felice anno nuovo e ... (sportface)

Anno 2024: anno bisestile. Anno olimpico. Dove per olimpico si intendono i Giochi, quelli veri. Non che a Tokyo non ci sia stato lo sport ai massimi livelli (vero Tamberi Vero Jacobs) ma è chiaro ...Murray aveva già annunciato una volta il suo ritiroall'Australian Open 2019 , quando fu sconfitto in quattro set da Bautista Agut prima della decisione di operarsi all'anca e ...Petra Kvitova ha annunciato di essere incinta. La tennista ceca ha comunicato la lieta notizia attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social: "Il primo giorno del 2024 voglio augurarvi ...Palla di vetro No, ma ci ragioniamo su. Il 2023 è finito nell'album dei ricordi e con sé le immagini dei tre trionfi Slam di Novak Djokovic, oltre che del 40° Masters1000 a Parigi-Bercy e del 7° sigi ...