Dal 2 gennaio scatta la digitalizzazione degli appalti e dei contratti pubblici

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Da domani 2ladell’intero cicloe dei, come previsto dal nuovo Codice. Lasi applica a tutti idi appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Come previsto dal nuovo Codiceda martedì 2ladell’intero cicloe deiAl centro del nuovo sistema che consentirà la...

La promessa prosegue con le nuove puntate dal 2 al 5 gennaio 2024 in onda su Canale 5 dalle ore 14.10: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ... (velvetmag)

Un martedì di tennis tutto da seguire al Brisbane International. Nella mattinata di martedì 2 gennaio 2024 andrà in scena la sfida che segnerà il ... (sportface)

Assegno di inclusione . Entra in vigore oggi, 1° gennaio 2024 , il beneficio (ADI), che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e che ... (ilmessaggero)

ROMA – Il novantenne pensionato Tom lascia la casa dove ha vissuto sessant’anni, nell’estremo Nord Est, a John O’Groats, per mantenere una promessa ... (lopinionista)

Le Anticipazioni La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024 ci svelano che Jimena sarà sempre più gelosa di Manuel. A causa di ciò, i due finiranno per ... (tvpertutti)

Con la Juve vincerà tre scudetti, il primo proprio nell'anno del suo trasferimento HIDETOSHI NAKATAPerugia alla ROMA2000 Un acquisto in grado di indirizzare la corsa scudetto: ...... che torna in campo dopo un anno di assenza e riparteprimo turno di Brisbane enumero 670 ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 12024Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Matera (Matera). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...è venuto alla luce con parto spontaneo alle 8.02 del 1 gennaio, pesa 3 chili e 780 grammi ed è lungo 54 centimetri. Hanno assistito al parto le ostetriche Giulia Zara e Barbara Ecca e l’equipe formata ...