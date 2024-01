Dai Giochi Olimpici di Parigi agli Europei di calcio | ecco gli eventi da non perdere nel 2024

Dopo The Last of US, un'altra serie di Video giochi post apocalittici diventa una serie tv. Stavolta tocca a Fallout , che è stata scelta da Jonathan ... (europa.today)

Navigando in Internet mi sono imbattuto, ancora una volta, in persone che si sono dette truffate da promesse di guru dell'alta finanza che vivono in ... (affaritaliani)

... anno in cui si terranno le elezioni in mezzo mondo e iOlimpici di Parigi. Ma non appena l'... Putin è il presidente russo più longevotempi di Joseph Stalin e il suo nome sarà di nuovo sulla ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) I delitti del BarLume - Il re deiGiallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema trattabestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d'...Non è (solo) la sindrome di Peter Pan, ma una tendenza in forte crescita: i kidult sono adulti che comprano giocattoli per sé. A loro è ...Dagli italiani Redamant Games arriva l'idea di Shelf, un gioco di ruolo animato a mano in cui vi trovate a vivere le storie di una misteriosa biblioteca.