Da La Creatura di Gyeongseong a My Demon | 10 K-Drama del 2023 da recuperare su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Da Ladia Castaway Diva fino a My: ilè stato un anno ricco di produzioni di qualità per la sezione K-di, e noi ve ne proponiamo 10 da vedere o rivedere assolutamente. Si chiude un altro anno pieno zeppo di contenuti per gli appassionati di K-, e molti di questi sono arrivati nel nostro paese grazie a, che si conferma come uno dei maggiori distributori di serie sudcoreane in Italia. Qualche esempio? Dall'idolDoona! con Bae Suzy (qui la recensione), all'atteso romancePer Amore e per Destino con Rowoon e Jo Bo-Ah, fino al distopico Black Knight con Kim Woo Bin all'action I Segugi, con Woo Do Whan e Lee Sang Yi (qui la recensione). Insomma, sono ...