Da Berlusconi a Kissinger | tutti i vip scomparsi nel 2023

Maurizio Costanzo, Tina Turner e Gianluca Vialli, ma anchee Messina Denaro: sono tanti i volti noti venuti a mancare nell'ultimo anno. In tv, nella ... Tina Turner, Silvio. E a ......Ventennale Mirata A Fermare L'avanzata Della Tecnologia E Della Societa' Moderna Silvio,... la democrazia e la salute pubblica Henry, 100, diplomatico americano, ex consigliere ...Da Gianluca Vialli e Gina Lollobrigida a Maurizio Costanzo. Il lungo elenco delle celebre personalità morte nel corso del 2023 ...Maurizio Costanzo, Tina Turner e Gianluca Vialli, ma anche Kissinger e Messina Denaro: sono tanti i volti noti venuti a mancare nell’ultimo anno. In tv, nella musica e nello sport. Ma davvero ne muoio ...