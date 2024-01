Curva Sud Milan | le 5 coreografie più belle del 2023

(citazione di un nostro vecchio vicino di, anni '90, che ogni volta che entrava in campo Gianni Guigou abbandonava lo stadio. Una volta se ne andò al trentacinquesimo del primo tempo). Che ..." World's Best Hospitals 2023 " : Casa Sollievo della Sofferenza primo ospedale delItalia per ... 45 anni fa l'incidente 'alla' di San Michele : omaggio floreale alla statua del Santo e messa ...Rafael Leao uscito tra i fischi di alcuni tifosi in Milan-Sassuolo: momento non facile per l'esterno portoghese, ancora senza gol.Termina oggi il 2023 della Roma. Un anno caratterizzato da gioie e soddisfazioni, passando dalla soddisfacente vittoria all’Olimpico contro il Feyenoord, arrivando allo striscione della Curva Sud per ...