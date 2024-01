Crisi Napoli | Juan Jesus parla ai tifosi sui social | il messaggio è fortissimo – FOTO

(Di lunedì 1 gennaio 2024)ha colto l’occasione del Capodanno perre aidel, sicuramente non allettati da una squadra che, a differenza dello scorso anno, non riesce a essere protagonista. Il difensore brasiliano scrive direttamente ai supporters azzurri. Ilsicuramente non sta vivendo uno dei momenti più sereni della sua storia recente: dopo il trionfo in campionato dello scorso anno, la delusione è un po’ lo stato d’animo ricorrente dalle parti del Diego Armando Maradona, dove la squadra Campione d’Italia in carica ha incassato più colpi duri che altro. Sembrano, insomma, lontani i tempi in cui gli azzurri dominavano la Serie A, vincendo uno Scudetto praticamente senza alcun rivale concreto. Sentimenti che sicuramente hanno visto protagonista il difensore brasiliano ...

Napoli in crisi nera : la squadra di Mazzarri non riesce più a vincere. solo due volte dal ritorno in A un inizio peggiore Il Napoli stecca anche ... (calcionews24)

Non accenna a diminuire la Crisi in casa Napoli , fermato sul pari dal Monza e non più in grado di vincere. Possibili cambi all’orizzonte, quindi, ... (spazionapoli)

... perch quello stabilimento della periferia orientale dinon chiudesse una volta per sempre, ... ledi panico e l'insonnia che hanno preso me e i miei compagni quando abbiamo saputo del ...Sole ae Palermo. vedi anche Copernicus: "Il 2023 sarà l'anno più caldo della storia" ...per denunciare l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...A destare preoccupazione è soprattutto la situazione igienico-sanitaria, che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ...