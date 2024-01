Confessione non valida | l’assassino di Vanessa Ballan ricorre | per le avvocate la telefonata ai carabinieri non è una prova

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Ho fatto una cosa brutta”, aveva detto Bujar Fandaj. Ma per la procura la detenzione di carcere del presunto femminicida è necessaria per il concreto pericolo di fuga

Tiziano Ferro come non l'abbiamo mai visto. Il cantante di Latina pubblica sui social un video in cui fa gli auguri di Natale ai suoi fan. Ma non ... (iltempo)

“Ho fatto una cosa brutta”, aveva detto Bujar Fandaj. Ma per la procura la detenzione di carcere del presunto femminicida è necessaria per il ... (repubblica)

Per le avvocate del 41enne la telefonata ai carabinieriè una prova... 'me ne frega nulla del cenone, andrò a letto alle 21.30 come sempre. Detesto queste festività così noiose'. "Perché la sera di Capodanno vado a letto alle 21:30": la(virale) di ..."Venite, ho fatto una cosa brutta": con questa parole si era rivolto ai carabinieri Bujar Fandaj, il cittadino kosovaro di 41 anni, poco prima di essere arrestato con l'accusa di aver ucciso a ...“Ho fatto una cosa brutta”, aveva detto Bujar Fandaj. Ma per la procura la detenzione di carcere del presunto femminicida è necessaria per il concreto ...