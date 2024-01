Concerto di Capodanno 2024 in tv | La Fenice di Venezia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Da diversi anni anche l’Italia offre agli appassionati un grande appuntamento con la musica classica e lirica: ildiche la Rai tradizionalmente trasmette nella giornata del 1° gennaio. Vediamo orari e programmi di, ricordandovi che qui trovate ogni info sul Neujahrskonzert viennese. Ildidalladi, diretto quest’anno da Fabio Luisi, presenta musiche dei più celebri compositori lirici italiani e clou con le celebri arie del Va Pensiero e Libiamo nei lieti Calici. Il collegamento televisivo è previsto per le ore 12,20 su Rai1 con copertura fino alle 13,30 (Rai5 in differita alle 18,45). Clicca qui per il programma completo. È bene ricordare che tradizionalmente ilè diviso in due parti ...

Lo spettacolo alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5. Sul podio Christian Thielemann Come ogni anno, torna per Capodanno l’immancabile ... (sbircialanotizia)

come da tradizione, il primo dell’anno è accompagnato dalle note del Concerto di Vienna . A dirigere l’orchestra, per la seconda volta, dopo la ... (sportface)

Tutto pronto al Teatro La Fenice di Venezia per il tradizionale Concerto di Capodanno . oggi , lunedì 1 gennaio 2024, sara? trasmesso in diretta alle ... (sportface)

