Concerto Capodanno di Venezia oggi in tv | orario replica | streaming e scaletta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tutto pronto al Teatro La Fenice diper il tradizionaledi, lunedì 1 gennaio 2024, sara? trasmesso in diretta alle 12:20 su Rai 1 e insu Rai 5 alle ore 17:15, oltre che su Rai Radio 3 alle ore 20.30. Direttore d’orchestra è Fabio Luisi, mentre il maestro del Coro è Alfonso Caiani. Soprano Eleonora Buratto, il tenore è Fabio Sartori. PROGRAMMA Johannes Brahms Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 7 Giuseppe VerdiI due Foscari “Alla gioia… Tace il vento, è questa l’onda” Giacomo PucciniManon Lescaut IntermezzoTosca “E lucean le stelle”Tosca “Vissi d’arte” Giuseppe VerdiLa traviata “Di Madride noi siam mattadori” Che spettacolo la TVOmaggio ai settant’anni della televisione italiana Guglielmo Tell (apertura della trasmissione) – Tg1 – Carosello – Che tempo fa ...

