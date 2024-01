Come investire nel 2024 | cosa fare con azioni e valute

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L’anno appena terminato è stato molto brillante per i mercati azionari. Maglia rosa il Nasdaq (+43%) grazie all’exploit delle big tech sulla scia della diffusione di ChatGPT e più in generale dell’intelligenza artificiale. Molto bene anche Piazza Affari (+28%) che ha resistito sopra la quota record di 30mila punti. Masarà il? Vediamo insieme, nella terza puntata di questa mini-guida, per realizzare la quale la redazione Economia di nicolaporro.it ha consultato alcuni degli studi diffusi più di recente da analisti e case di investimento. A condizionare i listini saranno ancora i tassi di interesse di Fed e Bce, dopo l’avvio del processo di disinflazione che dovrebbe riportare l’indice dei prezzi al consumo attorno al target del 2%. L’attesa è di un rientro progressivo del costo del denaro dopo gli ossessivi rialzi dello scorso anno. Il tutto ...

