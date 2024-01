Colpo sparato in casa Donna morta a Napoli | svolta agghiacciante

... coordinati dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che ildi pistola fatale alla donna sia ... proseguono e sono ancora in corso alla ricerca dell'arma e per capire appunto chi possa aver. ...... mezz'ora dopo lo scooter è tornato con due persone a bordo e il passeggero haverso di ... al rione Iacp un uomo di 26 anni è stato colpito alla tempia da und'arma da fuoco e trasportato ...Rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 38 che era nell’abitazione. L’ipotesi dei carabinieri si concentrano, quindi, sulla pista che porterebbe ad un colpo esploso in maniera accidentale. Presu ...Rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri un proiettile calibro 380 che era nell'abitazione. Le indagini proseguono e sono ancora in corso ...