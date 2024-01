Colpita da pallottola mentre festeggiava | muore una donna di 45 anni

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morta la 45ennenella notte da un colpo d’arma da fuoco alla testail Capodanno in casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano. Si chiamava Concetta Russo ed era nata a Napoli. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Laera giunta in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all’una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In un caso analogo, nel rione Forcella di Napoli, un'altra donna, una 50enne, è rimasta ferita all'addome da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunta mentre assisteva dal balcone di casa allo ...damentre festeggiava in casa, è grave Una 45enne, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli, sarebbe statada un proiettile vagante alla testa ...Un’altra donna è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre assisteva dal balcone della sua abitazione allo spettacolo dei fuochi ...E' accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Colpita da pallottola mentre festeggiava in casa, è grave Una 45enne, ricoverata in gravi ...