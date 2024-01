Classifica Tournée 4 Trampolini 2024 dopo Garmisch | testa a testa Wellinger-Kobayashi | austriaci staccati

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”) ha emesso dei verdetti importanti, proponendo una sfida a due per il successo finale delladei Quattro2023-in vista delle tappe austriache di Innsbruck e Bischofshofen. Andreassi è confermato leader della 72ma Vierschanzentournee, con un margine minimo nei confronti di Ryoyu. Il tedesco guida adesso con 1.8 punti di vantaggio sul fuoriclasse giapponese, mentre si stacca notevolmente il terzo della graduatoria generale Stefan Kraft. Il fenomeno austriaco, pettorale giallo in Coppa del Mondo, ha limitato i danni in un contesto ostico come-Partenkirchen perdendo però punti pesanti rispetto alla coppia die sprofondando a -25.2 dalla vetta. Di ...