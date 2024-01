Civitavecchia | si replica il 6 gennaio con il presepe vivente “Seguendo la Cometa”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 12024 – Nella suggestiva cornice delle Terme Taurine è tornato l’appuntamento tradizionale con ilorganizzato dalla Pro Loco cittadina. In tanti hanno assistito alla prima rappresentazione di “la” diretto dai registi Francesco Angeloni e Chiara Barbera. Un vero e proprio spettacolo teatrale messo in scena con nuovi testi e nuovi quadri che hanno valorizzato in maniera suggestiva il contesto storico architettonico del sito archeologico. Come nelle precedenti edizioni, è stata confermata la partecipazione diretta degli spettatori all’interno della scenografia del mercato di Betlemme accuratamente ricostruito nei suoi particolari e nelle scene di vita dell’epoca. “Siamo molto soddisfatti – afferma la presidente Maria Cristina Ciaffi ...