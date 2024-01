Cinema | i film imperdibili del 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L’ex Regina degli scacchi Ania Taylor-Joy diventa «Furiosa» nel sequel di Mad Max. Lady Gaga si trasforma in Joker. Guida aiin arrivo (dove le donne sono le vere eroine), ai cartoni e ai blockbuster per tutti. Se il 2023 al botteghino si è chiuso con il dominio delle donne, rappresentato dal successo planetario di Barbie e quello nostrano di Paola Cortellesi con il suo C’è ancora domani, anche per ilsembra di poter puntare su personaggi femminili per attirare il pubblico in sala, nel tentativo di tornare ai fasti pre-pandemia, quando lo streaming era meno rilevante, e si incassavano 42,5 miliardi di dollari nel mondo (quest’anno probabilmente si arriverà a 29). Non a caso ad aprire la stagione dell’estate americana, quella in cui si incassa di più, sarà Furiosa: A Mad Max Saga (uscirà il 24 maggio) in cui l’ex Regina degli scacchi Ania ...

L’inizio del 2024 si profila come un periodo entusiasmante per gli amanti della settima arte. Il mese di gennaio inaugura infatti in modo davvero ... (cinemaserietv)

... le riprese della pellicola Per il mio bene (prodotta da Rodeo Drive con Raie in uscita nel ...che Cereser si e trasformato in un palcoscenico cinematografico unico per ospitare il set del. ...Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del- HD Ai microfoni di The Hollywood Reporter , Ferrera ha dichiarato che è sicura di aver ottenuto la parte in quanto latinoamericana . Ma cosa ...Da Tutti i film da vedere della storia del cinema una selezione di 1 film messicani del 2024 consigliati da MYmovies.it e assolutamente da non perdere. Scopri le recensioni, trame, listini, poster e t ...Da Tutti i film da vedere della storia del cinema una selezione di 0 film cubani del 2024 consigliati da MYmovies.it e assolutamente da non perdere. Scopri le recensioni, trame, listini, poster e trai ...