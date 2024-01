Cinema | a Capodanno vince Wonka Terzi Pio e Amedeo

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È Timotheé Chalamet con il suo immaginificoa dominare gli incassi italiani anche dell’ultimo fine settimana del 2023 con 1 milione 943 mila 301 euro. Lo segue a stretto giro il film di Natale della Disney, Wish con 1 milione 902 mila 447. In terza posizione troviamo la new entry della settimana, Come può uno scoglio, film di Gennaro Nunziante con Pio eche in quattro giorni di programmazione racimola la considerevole cifra di 1 milione 224 mila 363 euro. Scende dal terzo al quarto posto Aquaman e il regno perduto (1.071.552) mentre risale in quinta posizione il film record dell’anno, C’è ancora domani di Paola Cortellesi che porta a casa anche questo weekend ben 900 mila 278 euro arrivando ad un totale di 32 milioni 959 mila 528. Già dal 28 dicembre aveva superato il film fenomeno Barbi, diretto da Greta Gerwig che era al top del 2023 con ...