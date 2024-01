Ciclocross | Van der Poel inaugura il 2024 e vince anche a Baal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport ... (oasport)

Così, chi sperava in un duello fino all'ultimo tra i grandi due protagonisti del mondo del, è rimasto deluso: troppo superioreder Poel , forse mai visto in uno stato di forma così ...Il campione del mondo, l'olandese Mathieuder Poel, si è reso protagonista di un bruttissimo gesto durante l'ultimo giro della gara di Coppa del mondo dia Hulst, nei Paesi Bassi. Quando era ormai irraggiungibile per gli ...X2O TROFEE - Anche lo stesso Wout van Aert è rimasto impressionato da quanto fatto quest'oggi da van der Poel. Ok era forte, ok era il più forte, lo abbiamo ...Si passa dal 2023 al 2024 ma non c’è nessun cambiamento all’orizzonte nel ciclocross: Mathieu Van der Poel, cinque volte campione del mondo, continua a dominare la specialità. A Baal, nella quarta man ...