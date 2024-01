Ciclismo | caso Rohan Dennis | si complica la posizione dell’australiano dopo l’accusa di omicidio

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ladi, ex ciclista australiano che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, si, accusato diaver travolto con il proprio pick-up la moglie Melissa Hoskins, è stato arrestato lo scorso sabato. La donna di 32 anni, ciclista iridata, è deceduta in ospedale poche orequanto avvenuto.è stato rilasciato su cauzione e dovrà rispondere davanti alla coorte di Adelaide il 13 marzo, e secondo i media locali, Melissa sarebbe stata trascinata per diversi metriessere salita sul cofano del veicolo e aver afferrato la maniglia della portiera. Alcune telecamere della zona potrebbero aver ripreso parte di quanto successo. SportFace.