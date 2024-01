Chiara Ferragni | vandalizzato il negozio in via del Babuino Vetrine imbrattate con scritte «Truffatrice | bandita»

Per Chiara Ferragni il nuovo anno inizia con un atto di vandalismo. Il negozio dell'influencer in via del Babuino a Roma è stato infatti imbrattato ... (leggo)

Nel frattempo, nel circo mediatico, ci si divide tra difendere e criticare. Si discute se abbia clonato inquadrature e abbigliamento da un video di Salma Shawa postato qualche giorno ...Dopo le scuse social e il lungo silenzio durato giorni,tenta di rimettersi in piedi dopo il "caso Pandoro" e l'emorragia (gravissima) di follower. Alla fine del 2023, forse con la speranza di una ripartenza nel nuovo anno, l'influencer ...Per Chiara Ferragni il nuovo anno inizia con un atto di vandalismo. Il negozio dell'influencer in via del Babuino a Roma è stato infatti imbrattato con scritte e offese ...Roma, 1 dicembre 2024 – Il nuovo anno inizia con il piede sbagliato per Chiara Ferragni. Il negozio dell’influencer e imprenditrice digitale in via del Babuino a Roma è stato imbrattato con scritte e ...