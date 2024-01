Chiara Ferragni ricompare sui social a Capodanno | pronta a collaborare sul caso Balocco | le prossime mosse

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Torna il sereno in casa Ferragnez. Proprio in occasione della sera disuiin un video postato dal marito Fedez. La sensazione è che proprio il calore della famiglia unita abbia permesso adi tornare a sorridere dopo ildel Pandoro, con tutte le conseguenze che ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Era dal 18 dicembre che Chiara Ferragni non compariva sui social . Dal giorno in cui ha pubblicato l'ormai noto video di scuse dopo il caso pandoro ... (europa.today)

I like - Ferragni era già tornata attiva sui social - pur senza apparire - attraverso qualche like lasciato in silenzio qua e là: molti avevano ... (247.libero)

La 36enne è apparsa la sera di Capodanno in alcuni video condivisi dal marito Vestita di rosso, aspetta l'arrivo del 2024 con la famiglia e pochissimi amiciè tornata a farsi vedere sui social dopo una lunga assenza. Nelle ultime settimane dello scorso anno l'influencer più famosa d'Italia, che vanta circa 30 milioni di follower su ...Torna il sereno in casa Ferragnez . Proprio in occasione della sera di Capodanno,ricompare sui social in un video postato dal marito Fedez . La sensazione è che proprio il calore della famiglia unita abbia permesso adi tornare a sorridere dopo il caso del ...L'influencer riappare nel video postato da Fedez sui social «Licenziata da un giorno all'altro a 50 anni, mi sono sentita morire. Ma è la cosa migliore che mi potesse capitare» Ucciso a Gaza ...La 36enne è apparsa la sera di Capodanno in alcuni video condivisi dal marito. Vestita di rosso, aspetta l’arrivo del ...