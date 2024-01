Chiara Ferragni riappare sui social dopo le polemiche | il video del ‘finto’ Capodanno con Fedez e i loro bimbi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nelle ultime settimane una bufera mediatica senza precedenti si è abbattuta su, la qualeanni di carriera si è trovata a far fronte ad accuse piuttosto gravi. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta, a causa della promozione del pandoro Balocco, avvenuta negli scorsi anni., infatti, aveva ampiamente pubblicizzato i pandori Balocco sui propri, lasciando intendere che grazie alla vendita dei dolci natalizi si sarebbe finanziato l’acquisto di un macchinario utile per la diagnosi di alcune patologie presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà il macchinario, del costo di 50mila euro, era già stato acquistato mesi prima del lancio dei pandori, grazie ad una donazione fatta dalla sola Balocco e ...

Nell'ultimo messaggio di Capodanno con la famiglia su Instagram l'influencer appare vestita di lustrini rossi con scollatura a cuore: uno sfavillante outfit ...riappare sui social in un video di capodanno che anticipa di qualche ora il countdown postato dal marito Fedez. Perè la prima apparizione social dal video di scuse del 18 ...Altri problemi per l’influencer cremonese: la sua società ha pubblicato una nota per chiarire la situazione di numerosi ordini mai arrivati a destinazione ...Chiara Ferragni si è riaffacciata sui social a distanza di due settimane dal caos dei pandori Balocco che l'ha travolta prima di Natale. L'influencer, che non usa più i suoi profili social per evitare ...