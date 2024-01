Chi è Alessandro Rosica | che aveva avvisato Belen sui tradimenti di De Martino

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 1 gennaio 2024)è un opinionista ed esperto di gossip italiano, diventato noto negli ultimi anni grazie alla sua attività sui social, dove è conosciuto con l’appellativo di “Investigatore Social”. Nonostante la sua capillare presenza su Internet, però, poco o nulla si sa sulla sua vita privata; nato ad Aprilia, Latina, il 5 settembre 1992,, come afferma nelle sue bio social ha sempre avuto “il sogno di lavorare come opinionista nel mondo del gossip“, non per “cambiare la tv“, ma per “diminuire la merda che c’era dentro“. Nei suoi post parla dei protagonisti dei reality, dei personaggi della tv e della musica, soprattutto., il cui nome di recente era giunto alla ribalta per un botta e risposta con Federico Fashion Style, ha parlato per anni dei presuntidi Stefano De ...