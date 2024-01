ChatGpt potrebbe dirottare la democrazia americana e non solo quella

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 17 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia Lanciato da circa un anno,minaccia già di stravolgere il modo in cui, nella vita di tutti i giorni, redigiamo le e-mail, i compiti scolastici e una miriade di altre forme di comunicazione scritta. Creato dall’azienda OpenAI,è un chatbot in grado di rispondere automaticamente alle richieste scritte in un modo che a volte si avvicina in modo inquietante a quello umano. Tuttavia, per quanto forte possa essere il timore che gli esseri umani vengano sostituiti dalle macchine come autori di opere in versi o sceneggiatori di sitcom, si profila una ...