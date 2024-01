Chanel Totti | Capodanno a Sharm con il suo Cristian Babalus Ma gli hater non ci stanno | «State sempre in vacanza»

Chanel Totti , a 16 anni, si è già conquistata un bel numero di haters. Un po' per il suo caratterino esuberante, un po' per quella smania di voler ... (europa.today)

e la difficile situazione familiare Gossip a parte,rimane una ragazzina che sta vivendo una situazione molto difficile in famiglia , che ora parrebbe essersi leggermente ...Anche Francescoe Ilary Blasi , separati da oltre un anno, si sono messi a tavolino per stabilire come gestire i figli durante le feste. Così, alla fine, Cristian,e Isabel hanno ...L’ex capitano giallorosso ha scelto il mare e il sole con la nuova compagna. Mentre la conduttrice tv ha passato l’ultimo giorno dell’anno in Svizzera ...Chanel Totti è volata a Sharm el-Sheikh col fidanzato Cristian Babalus ed è lì che ha trascorso il Capodanno. Si è goduta il totale relax in spiaggia, apparendo super trendy in costume giallo e con ...