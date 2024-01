Championship | i pronostici sulle partite di lunedì 1 gennaio

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 1 gennaio 2024), come da tradizione la serie cadetta inglese non si ferma neanche a Capodanno: notizie e. La, l’equivalente inglese della nostra Serie B, come da tradizione scende in campo anche a Capodanno. Nel primo giorno del 2024 va in scena la ventiseiesima giornata di un campionato che al momento vede in testa il Leicester di Enzo Maresca, intento a tornare subito al piano di sopra dopo la retrocessione della scorsa primavera. I numeri non mentono, con le Foxes che stanno letteralmente dominando il torneo. Issahaku del Leicester (Instagram)Venti vittorie, due pareggi e tre sconfitte per la squadra allenata dall’ex collaboratore di Pep Guardiola, che al momento ha 11 punti in più del Southampton terzo. Il Leicester non perde da inizio novembre e da allora ha messo insieme sei successi e due pareggi. La sfida ...