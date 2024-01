Challenger Canberra | fuori Nardi | si qualificano Gigante e Vavassori

Luca Nardi è l'unico italiano direttamente in tabellone in singolare al Workday Canberra International, Challenger 125 in programma sul duro nella ... (247.libero)

Finisce al primo turno il percorso di Luca Nardi al WorkdayInternational,125 in programma sul duro nella capitale australiana ($164,000). Nardi, numero 118 del mondo, ha ceduto 64 61 contro il diciassettenne Pavle Marinkov, numero 1108 ...Missione rimonta quindi per Arnaldi dopo un primo set equilibrato senza palle break, a quasi un anno esatto dall'unico precedente in carriera tra i due aldi, dove fu Fucsovics ad ...Finisce al primo turno il percorso di Luca Nardi al Workday Canberra International, Challenger 125 in programma sul duro nella capitale ...Esordio di Luca Nardi contro l'australiano Marinkov. Tornei anche a Noumea, Nothanburi (con Cecchinato testa di serie) e Oeiras ...