Centralisti e federalisti | siamo alla battaglia finale?

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È possibile utilizzare molte chiavi per leggere la storia politica dell'Italia dal 1861 in avanti, ma ve n'è una legatadualità centralizzazione/decentramento che permette di fare luce su come il tema del federalismo abbia attraversato più di centosessant'anni di storia unitaria non riuscendo a trovare una giusta composizione. Infatti, già nel maggio 1860 (otto mesi prima della proclamazione del Regno d'Italia avvenuta il 17 marzo 1861) il ministro dell'Interno del Regno di Sardegna, Luigi Carlo Farini, sosteneva «le ragioni di un'efficace declinazione dell'autorità dello Stato con la libertà di quelle più vaste entità poste al di sopra delle province e sotto lo Stato, ossia le regioni». Incassò il consenso di Cavour, ma ricevette il disco rosso della Commissione istituita presso il Consiglio di Stato che escludeva «ogni possibilità legislativa per altri enti». ...