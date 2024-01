Catania-Pescara | denunciati altri 4 ultras dopo i disordini

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono stati individuati equattro nuovidela seguito deidel 13 dicembre, in occasione della gara contro il. Un gruppo di oltre cinquantadella squadra siciliana, armati di cinghie, mazze e catene, aveva lanciato diversi fumogeni contro un autobus che trasportava 38 tifosi del. Due giovani, uno minorenne, erano stati fermati dalla Digos immediatamente, venendo poi arrestati per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale in servizio di Ordine Pubblico in occasione di manifestazioni sportive, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, travisamento e danneggiamento. Nei giorni seguenti sono stati individuatiquattro soggetti: due sono stati ...

Lo scorso 13 dicembre, durante l'incontro di calcio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia disputatosi presso lo stadio Angelo Massimino, un gruppo di oltre 50 tifosi del, travisati ed armati di oggetti contundenti, ...I poliziotti della Digos hanno individuato altre quattro persone coinvolte negli incidenti che hanno preceduto la partita di coppa Italia tra Catania e Pescara. In particolare due ultras sono stati de ...CATANIA – Nuovi provvedimenti in merito agli incidenti che si sono verificati lo scorso 13 dicembre, in occasione di Catania-Pescara, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.