Caso Genovese | la madre di Gaia | “Curiosa di conoscere la decisione dei giudici”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Negli ultimi giorni del 2023 la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per Pietro, accusato di aver violato nel 2021 gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto per l’omicidio stradale divon Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni romane travolte e uccise la sera del 22 dicembre 2019 in corso Francia. La notizia è stata condivisa anche dalladi, Gabriella Saracino, che sui social ha commentato così: “Ora vediamo cosa decideranno iper questa doppia evasione! Ah dimenticavo… il povero ragazzo vive serenamente a Londra già da un po’ così li nessuno può riconoscerlo e chiamarlo per assassino come a Roma è accaduto!”

"Ma in caso di un'eventuale condanna per evasione rischia grosso", fa notare la mamma di Gaia, che ... La7.it - Pietro Genovese "libero di vivere serenamente a Londra, dove nessuno può riconoscerlo e ..." La donna ha commentato sui social la decisione della Procura di Roma di disporre la citazione diretta a giudizio del ventenne, accusato di aver violato nel 2021 gli arresti domiciliari Negli ultimi giorni del 2023 ... Ancora guai per Pietro Genovese finito a processo per evasione. Gabriella Saracino, mamma della giovane uccisa insieme con la sua amica Camilla dal 24enne su corso Francia nel 2019, si sfoga in un ...