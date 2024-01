Caro autostrade | chi ha interesse che lo Stato non rimborsi i camionisti con lo sconto al casello?

Anno nuovo, stangate vecchie destinate a gravare in particolare sul mondo dell'autotrasporto e sui camionisti, primi grandi utenti delleitaliane. Così Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere, associazione di categoria che non fermata la propria attività neppure per le festività di Capodanno, ha definito l'aumento, ...Modello. Ovvero il cittadino paga le mire espansionistiche dello Stato azionista. Voto 4. la tassa sugli extra profitti viene venduta come aiuto ai cittadini contro ilmutui, ma è ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il casello di Châtillon (immagine tratta da Google maps) ATTUALITA', viabilità Anno nuovo, rincari nuovi: da mezzanotte l’autostrada aumenta del 2.3% e il Traforo del Monte Bianco del 5.1%. Rimangono, ...