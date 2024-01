Capodanno | una 45enne uccisa da un colpo di pistola a una festa con i parenti | lo sparo partito dall' interno della casa

commenta E' morta la 45enne colpita nella notte da un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre festeggia va il Capodanno in casa con i parenti ad ... (247.libero)

Sono complessivamente 274 i feriti da petardi e colpi di arma da fuoco durante i festeggiamenti per il Capodanno 2024. C’è anche una vittima , una ... (lanotiziagiornale)

Il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno, oltre 270 feriti in Italia. Ad Afragola un morto colpito da proiettile vagante ...Un 27enne residente a Trento è stato soccorso la scorsa notte poco prima della mezzanotte. Il giovane, moldavo, ha perso una mano a causa… Leggi ...