Capodanno | petardo gli esplode tra le gambe | 22enne perde i genitali

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito a causa di unesplosogli in mezzo allenel corso della notte di. Il giovane è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Lecce dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione dei, rimasti fortemente danneggiati. Il ragazzo al momento è sotto osservazione: il personale medico gli ha riscontrato sin dal primo momento gravi traumi su entrambi gli arti inferiori e al polso. Nel violento episodio, ilha inoltre riportato un trauma cranico, uno facciale e uno al tronco degli organi. I medici si sono ritrovati costretti a procedere con un delicato intervento, a causa delle complicanze sopraggiunte e a dover amputargli i

