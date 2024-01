Capodanno | Nicole la prima nata in Italia nel 2024

La bimba è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura 'Villa Fiorita' di Capua ÈCappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura 'Villa Fiorita' di Capua. La bimba, che pesa 2640 gr, è la primogenita di ...Si chiamaCappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la ...gallery %s Foto rimanenti Lifestyle Le migliori frasi e immagini da inviare per2024 ...È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura «Villa Fiorita» di Capua.È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura «Villa Fiorita» di Capua. La bimba, che ...