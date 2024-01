Capodanno | Nicole la prima nata in Italia nel 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – ÈCappelli ladelined è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura ‘Villa Fiorita’ di Capua. La bimba, che pesa 2640 gr, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora, in provincia di Caserta. A dare l’annuncio il vice direttore sanitario erio del reparto di Ginecologia e Ostetricia di Villa Fiorita. La neoha emesso il primo vagito qualche secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, praticamente insieme all’arrivo del nuovo anno. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

