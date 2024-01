Capodanno | nel Napoletano 36 feriti tra botti e colpi d' arma da fuoco | Due donne colpite da proiettili vaganti a Napoli | sono gravi

Sono stati 703 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno , l’8,8% in più rispetto ai ... (feedpress.me)

... il rapper scherza e presenta il look della figlia Vittoria vestita 'come Valeria Marini1999'. ... Un 'trucchetto' usato in diverse famiglie la notte di. Ferragni mostra infatti l'orologio ...È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura 'Villa Fiorita' di Capua. La bimba, che pesa 2640 gr, è la primogenita ...È di 36 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno ...Quella di Capodanno è stata una notte di lavoro per le forze dell ... Infine alle 5.20 a Monza in viale Campania c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un 18enne a bordo del monopattino.