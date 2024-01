Capodanno | morta una donna colpita da un proiettile vagante

Leggi su notizie

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Era rimasta tragicamente ferita durante i festeggiamenti e i botti di fine anno mentre era nella sua casa, ma è deceduta in ospedale Tragedia devastante vicino Napoli. Ed è, purtroppo, l’ennesimo brutto fatto di cronaca che succede ogni inizio d’anno in Campania. Era tranquillamente nella sua casa a osservare i festeggiamenti per ilquando è stataaccidentalmente da un. A farne le spese è Concetta Russo, ladi 45 annida unnella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a Napoli. E’in ospedale. Un momento all’interno dell’ospedale di Napoli (Ansa Notizie.com)Era stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni e purtroppo non ce l’ha fatta. Indagano i ...