Capodanno | morta la donna colpita da un proiettile vagante Amputazioni e ustioni | da nord a sud il bollettino di una notte folle

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta la 45ennenellada un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre festeggiava ilin casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano. Si chiamava Concetta Russo ed era nata a Napoli. E ore, le indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, guardano a 360 gradi. Gli inquirenti stanno prendendo in esame tutte le piste, senza tralasciare nessuna ipotesi: sia quella che il colpo d’arma da fuoco possa essere partito dall’interno dell’abitazione in cui si trovava la vittima. Così come quella secondo cui ilabbia raggiunto laarrivando dall’esterno.a Napoli, non ce l’ha fatta la 45enneda un ...