Capodanno | morta ad Afragola una donna colpita da un proiettile vagante

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Èladi 45 anni che nella notte di, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stataalla testa da unmentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione diin via Plebiscito. È di più di 30 persone ferite - di cui tre minori - il primo bilancio dei botti esplosi tra Napoli e provincia: il dato fornito dalla Questura segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti furono 16, meno della metà. Sono stati 703 nella notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, l'8,8% in più rispetto ai 646 dello scorso anno, molti dei quali hanno riguardato incendi di cassonetti e di alcune auto ...