Capodanno | in Italia 274 feriti | tra questi 64 minori

(Adnkronos) – È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura ... ()

È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia . La piccola è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura “Villa ... (tpi)

commenta A, inil numero totale dei feriti è di 274, di cui 12 dovuto all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio. I ricoverati di quest'anno sono stati 49. I dati diffusi dal ......di Rimini va in archivio con uno straordinario successo grazie a un'offerta capace di rinnovarsi ogni anno e di consolidare il suo pubblico attirando sempre più visitatori da tutta. ...Il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno, oltre 270 feriti in Italia. Ad Afragola un morto colpito da proiettile vagante ...il Capodanno di Rimini va in archivio con uno straordinario successo grazie a un’offerta capace di rinnovarsi ogni anno e di consolidare il suo pubblico attirando sempre più visitatori da tutta Italia ...