Capodanno | donna uccisa da un colpo di arma da fuoco mentre festeggiava in casa | ad Afragola Sequestrato il proiettile

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta Concetta Russo, larimasta ferita da unvagante la notte diadsi trovava in un’abitazione per i festeggiamenti. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, è morta stamane. Secondo gli investigatori – i carabinieri die del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna – ild’daè partito dall’interno dellain cui si trovava. La, 45 anni, è stata ferita alla testa. Lascia un marito e due figli maggiorenni. Nativa di Napoli, Russo si era trasferita a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano. Si trovava adin vacanza per incontrare i parenti in ...