Capodanno di follia | Milano | sassi sulla Polizia Bimbo perde un occhio | cosa aveva in mano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ancora una volta ecco il bollettino della notte dei botti di. Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1. A Forcella una donna di 50 anni che è stata raggiunta da una pallottola vagante mentre era affacciata al balcone è attualmente ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata. Undi 11 ad Alfano nel Cilento in provincia di Salerno ha perso unmentretra le mani dei petradi all'interno di un parco. L'esplosione di un petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all'destro dal quale, secondo quanto accertato più tardi dai sanitari, non potrà più vedere. Il ...