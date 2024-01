Capodanno di follia | donna uccisa da un proiettile vagante | molti feriti per i botti e accoltellamenti nella notte

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È morta Concetta Russo, ladi 45 anni colpita la scorsada unsua casa di via Plebiscito ad Afragola a Napoli. Era stata trasferita in ospedale in gravissime ...

Ancora una volta ecco il bollettino della notte dei botti di Capodanno . Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno , 24 in città ... (liberoquotidiano)

Accoltellato aa Cagliari, grave un 22enne Un 22enne è stato accoltellato al termine dei festeggiamenti pera Cagliari. L'episodio è avvenuto in pieno centro storico, nelle ...nella notte dia Molfetta. Un folto gruppo di teppisti ha preso di mira alcune auto parcheggiate in Piazza Vittorio Emanuele, ribaltandole e facendo esplodere su di esse dei petardi. ...Follia nella notte di Capodanno a Molfetta. Un folto gruppo di teppisti ha preso di mira alcune auto parcheggiate in Piazza Vittorio Emanuele, ribaltandole e facendo esplodere su di esse dei petardi.Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell’anno: la donna di 45 anni colpita da un proiettile vagante ad Afragola e ricoverata ...